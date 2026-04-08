Traffico Roma del 08-04-2026 ore 19 | 30

Il traffico sulla strada principale di Roma si è bloccato alle 19:30 del 8 aprile 2026 a causa di un incidente avvenuto in via Portuense, all'altezza di via Ettore Rolli. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni, causando lunghe code e rallentamenti nel traffico. La polizia si è recata sul posto per gestire la situazione e facilitare le operazioni di soccorso.

Luceverde Roma chiusa per incidente via Portuense all'altezza di via Ettore Rolli in direzione di piazzale della Radio un altro incidente sta provocando code su via di Tor Pignattara all'altezza di viale Giacomo Aicardi è sempre per incidente file sulla Salaria nei pressi di via di Tor Fiorenza rallentamenti e code ma per traffico sulla Tangenziale Est verso San Giovanni tra Corso di Francia la Salaria in direzione Stadio Olimpico tra la Tiburtina e la Salaria si sta in coda anche sulla Pontina in uscita da Roma tra la Cristoforo Colombo il raccordo anulare ricordiamo che per il cedimento della sede stradale ancora chiuso viale dei... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 08-04-2026 ore 19:30 Traffico Roma del 08-04-2026 ore 08:30Luceverde Roma trovati sostenuto il traffico sul Raccordo Anulare in carreggiata interna rallentamenti e code dalla Casilina all'ardeatina in... Traffico Roma del 04-04-2026 ore 08:30Luceverde Roma ben trovati all'ascolto sabato 4 aprile giornata caratterizzata da bollino rosso sulle principali direttrici stradali capitoline che... MEXICO CITY: the 2026 FIFA World Cup starts here Temi più discussi: Oggi blocco del traffico a Roma. Le fasce orarie e le deroghe: tutte le informazioni; Domenica ecologica Roma 29 marzo 2026: orari e deroghe; Roma, domenica ecologica 29 marzo 2026. Orari, blocco traffico e mappa della Fascia Verde. Multe fino a 650 euro; Blocco Traffico a Roma per la domenica ecologica: chi può circolare oggi in Fascia Verde. Traffico Roma del 08-04-2026 ore 19:30Luceverde Roma chiusa per incidente via Portuense all'altezza di via Ettore Rolli in direzione di piazzale della Radio un altro incidente sta ... romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-04-2026 ore 17:25Astral infomobilità ritrovati dalle reazioni reazioni infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla Flaminia code per incidente tra ... romadailynews.it #aggiornamento #Roma #viabilità #Atac Festa della Polizia a piazza del Popolo, divieti di sosta e temporanee chiusure al traffico. Da domani le prime limitazioni alla viabilità nell'area interessata dall'evento x.com Oggi blocco del traffico a Roma per la Domenica ecologica. Le fasce orarie e le deroghe Oggi, domenica 29 marzo, torna a Roma l’ultima giornata ecologica. Previsto, dunque, il blocco del traffico nella Fascia Verde (qui la mappa). Il provvedimento, pensato p - facebook.com facebook