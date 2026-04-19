Tra fame e web | l’inquietante trappola delle sette in Romagna

Un giovane è scomparso quasi trent’anni fa in una regione del Nord Italia, lasciando il suo nucleo familiare in uno stato di costante angoscia. La sua assenza ha dato origine a una lunga ricerca e a un procedimento giudiziario ancora aperto. Recentemente, le indagini si sono concentrate su alcuni sospetti legati a gruppi religiosi e alle attività sul web, che potrebbero essere collegati alla sparizione.

Un giovane è scomparso quasi trent’anni fa, lasciando dietro di sé un vuoto che si è trasformato nella battaglia estenuante di un padre. Il caso riapre una ferita profonda in Romagna, dove la ricerca di un senso spirituale si è spesso trasformata in una trappola psicologica, portando persone a privarsi del cibo per cinque giorni consecutivi e a sopportare notti senza sonno con l’obiettivo di combattere il demonio attraverso pratiche di purificazione dell’anima. Dalle piazze romagnole ai nuovi predatori digitali. Il fenomeno delle sette non rappresenta un evento isolato o una suggestione passeggera, ma un problema sociale che tocca la nostra regione con una frequenza superiore rispetto al resto della penisola.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tra fame e web: l’inquietante trappola delle sette in Romagna Notizie correlate Dalla privazione di cibo e sonno ai santoni online: l'evoluzione delle sette in Romagna nell'era del webEsiste un confine sottile che separa la ricerca di spiritualità dalla trappola della manipolazione psicologica. Privati di cibo e sonno per combattere il Diavolo: le sette in Romagna tra "santoni" e nuovi "profeti del web"Esiste un confine sottile che separa la ricerca di spiritualità dalla trappola della manipolazione psicologica. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Privati di cibo e sonno per combattere il Diavolo: le sette in Romagna tra santoni e nuovi profeti del web; LES MOUSTACHES AL TEATRO MENOTTI; San Marino. Riacquisto della cittadinanza al centro del confronto tra Comites, Partito Socialista e +Europa. Privati di cibo e sonno per combattere il Diavolo: le sette in Romagna tra santoni e nuovi profeti del webMenti svuotate dalla fame e corpi stremati da notti insonni a caccia di demoni, mentre i nuovi guru si nascondono dietro uno schermo. Così i predatori della fragilità trasformano il disagio in una g ... riminitoday.it Dopo quasi un anno dove non facevo più giri lunghi oggi una bella camminata in compagnia tra i calanchi della mia amata Romagna facebook Ginnastica artistica, la Spes Mestre vince il duello con il Romagna Team: Targhetta , Patron e Casali i migliori - x.com