Dalla privazione di cibo e sonno ai santoni online | l' evoluzione delle sette in Romagna nell' era del web

Negli ultimi anni, in Romagna, si è osservato un cambiamento nelle pratiche religiose e spirituali, passando da pratiche tradizionali a gruppi che si affidano anche a figure online. Le sette e i gruppi spirituali sono diventati più visibili grazie alla diffusione di internet, che permette di raggiungere un pubblico più ampio. Tra le tecniche adottate ci sono la privazione di cibo e sonno, oltre all'uso di santoni disponibili tramite piattaforme digitali.