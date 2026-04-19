Dalla privazione di cibo e sonno ai santoni online | l' evoluzione delle sette in Romagna nell' era del web
Negli ultimi anni, in Romagna, si è osservato un cambiamento nelle pratiche religiose e spirituali, passando da pratiche tradizionali a gruppi che si affidano anche a figure online. Le sette e i gruppi spirituali sono diventati più visibili grazie alla diffusione di internet, che permette di raggiungere un pubblico più ampio. Tra le tecniche adottate ci sono la privazione di cibo e sonno, oltre all'uso di santoni disponibili tramite piattaforme digitali.
Esiste un confine sottile che separa la ricerca di spiritualità dalla trappola della manipolazione psicologica. In Romagna, questo limite è stato attraversato più volte, lasciando dietro di sé strascichi giudiziari e famiglie distrutte. Il fenomeno delle sette non è una suggestione da cronaca.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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