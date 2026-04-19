Negli ultimi mesi sono state segnalate in Romagna diverse situazioni in cui persone sono state private di cibo e sonno nel tentativo di combattere presunti spiriti maligni. In alcuni casi, gruppi di individui si sono riuniti seguendo insegnamenti di figure auto-proclamate

Esiste un confine sottile che separa la ricerca di spiritualità dalla trappola della manipolazione psicologica. In Romagna, questo limite è stato attraversato più volte, lasciando dietro di sé strascichi giudiziari e famiglie distrutte. Il fenomeno delle sette non è una suggestione da cronaca.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Notizie correlate

Il diavolo veste Prada 2: il secondo trailer racconta nuovi equilibri di potere tra Miranda e Andy. E mostra le new entry del sequelArriva il secondo trailer di Il diavolo veste Prada 2, e finalmente regala ai fan qualche anticipazione sulle novità del film, prima tra tutte la...

Le 10 sagre da non perdere a febbraio in Emilia-Romagna, tra feste di Carnevale e buon ciboBologna, 5 febbraio 2026 - Il mese di febbraio offre un mix perfetto tra goliardia e piaceri gastronomici.

Tutti gli aggiornamenti

Argomenti più discussi: Gaza, sei mesi dopo: In realtà, non esiste alcun cessate il fuoco; Servi della gleba, il costo nascosto del cibo nelle filiere globali; Privati di cibo e sonno per combattere il Diavolo: le sette in Romagna tra santoni e nuovi profeti del web; La storia dei consumi in Italia, oggi si spende in servizi quanto negli anni ’50 in cibo.

Gaza: in 50 giorni di assedio 130.000 bambini sotto i 10 anni privati di cibo e medicine nella parte nord della StrisciaCirca 130.000 bambini sotto i 10 anni sono rimasti intrappolati per 50 giorni nel nord delle Striscia di Gaza, quasi del tutto inaccessibile agli operatori umanitari, dove non arrivano cibo o ... savethechildren.it

A22: Cronaca di una privatizzazione annunciata (e delle responsabilità politiche) Mentre l’attenzione pubblica viene distratta, la partita sull'Autostrada del Brennero sta arrivando al capitolo finale come ci conferma il vicepresidente della Commissione euro facebook

Operazione riuscita per Aleix Espargaro. Il Pilota Honda HRC, causa una violentissima caduta durante una sessione di test privati con la nuova Honda 850 a Sepang, si era procurato la frattura di 4 vertebre. Dopo essere stato stabilizzato é stato operato. Un x.com