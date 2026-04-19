Privati di cibo e sonno per combattere il Diavolo | le sette in Romagna tra santoni e nuovi profeti del web

Da riminitoday.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi mesi sono state segnalate in Romagna diverse situazioni in cui persone sono state private di cibo e sonno nel tentativo di combattere presunti spiriti maligni. In alcuni casi, gruppi di individui si sono riuniti seguendo insegnamenti di figure auto-proclamate

Esiste un confine sottile che separa la ricerca di spiritualità dalla trappola della manipolazione psicologica. In Romagna, questo limite è stato attraversato più volte, lasciando dietro di sé strascichi giudiziari e famiglie distrutte. Il fenomeno delle sette non è una suggestione da cronaca.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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