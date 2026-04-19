tper assunzione per 100 nuovi autisti

Tper ha assunto oltre 100 nuovi autisti attraverso il progetto ‘Insieme per il lavoro’ in collaborazione con la Fondazione Aldini Valeriani. L’iniziativa ha portato all’inserimento di personale nel settore del trasporto pubblico locale. I nuovi assunti lavoreranno per migliorare il servizio e garantire una copertura più efficiente delle tratte. La selezione si è basata su criteri di idoneità e formazione specifica.

Assunti oltre 100 nuovi autisti da Tper grazie a ‘ Insieme per il lavoro ’ e Fondazione Aldini Valeriani. "Di fronte all’ormai endemica carenza di figure professionali di guida – si legge in una nota dell’azienda – Tper si è strutturata con un grande sforzo organizzativo maturando una capacità di formare e assumere personale che consente oggi di far fronte al turnover con un numero di ingressi significativo. Di questo impegno, Insieme per il Lavoro ha rappresentato una parte fondamentale: con la collaborazione della Fondazione Aldini Valeriani, il progetto in meno di tre anni ha raggiunto e superato quota 100 assunzioni di autisti, tutti a tempo indeterminato, contribuendo a una maggiore stabilità sociale del territorio e al rafforzamento del capitale umano di Tper, che a Bologna ha superato per la prima volta i 1.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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