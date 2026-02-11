Atac nuovi bandi di assunzione | opportunità anche per neolaureati

La società di trasporto pubblico di Roma Capitale ha annunciato nuovi bandi di assunzione. L’obiettivo è rafforzare le squadre tecniche e operative, e questa volta, per la prima volta in molti anni, si cercano anche neolaureati. Le candidature sono aperte a giovani che vogliono entrare nel mondo del lavoro nel settore dei trasporti pubblici della capitale.

Roma, 11 febbraio 2026 – Nuove opportunità lavorative in Atac. La società di gestione del trasporto pubblico di Roma Capitale ha pubblicato nuovi bandi di selezione per proseguire l’opera di rafforzamento delle strutture tecniche e operative e, per la prima volta dopo molti anni, apre le porte anche alle posizioni per neolaureati. Online già diversi profili, ma altri bandi saranno pubblicati progressivamente nei prossimi giorni nella sezione Lavora con noi del sito Atac .Prosegue quindi il lavoro di risanamento e rilancio dell’azienda che nel triennio 2023-2025 ha assunto oltre 1400 persone, a parità di organico.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Approfondimenti su Atac Roma Atac assume, nuovi posti in arrivo anche per neolaureati: i profili richiesti e come partecipare ai bandi Atac cerca otto nuovi dipendenti a Roma, tra cui anche neolaureati. Bandi di assunzione aperti in febbraio 2026: opportunità nel settore pubblico tra Esercito e Mef A febbraio 2026, molte opportunità di lavoro si chiudono con i bandi pubblici. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Atac Roma Argomenti discussi: Roma, nuovi parcheggi: ecco le aree per tredici nodi di scambio; In quale stabilimento balneare di Ostia fare l’abbonamento per l’ estate 2026. ATAC apre il 2026 con nuovi bandi: assunzioni anche per neolaureatiDal 2023 al 2025 l’azienda ha assunto oltre 1.400 persone, contribuendo a recuperare il turnover, abbassare l’età media del personale e potenziare la produzione del servizio ... telenord.it Atac assume, nuovi posti in arrivo anche per neolaureati: i profili richiesti e come partecipare ai bandiIl secondo gruppo di bandi, che saranno pubblicati più avanti, sarà invece rivolto anche ai neolaureati. Professionisti anche senza esperienza lavorativa potranno partecipare alla selezioni per ... fanpage.it Nuove opportunità lavorative in #Atac! La società di trasporto pubblico di Roma Capitale ha pubblicato nuovi bandi di selezione per proseguire l’opera di rafforzamento delle strutture tecniche e operative. Online già diversi profili. Altri bandi saranno p - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.