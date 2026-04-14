Toyota Hilux 2026 debutta il mild hybrid

Dopo quasi sessant’anni di produzione, il pick-up Toyota Hilux si appresta a entrare in una nuova fase grazie al debutto del motore mild hybrid nel modello 2026. La casa automobilistica ha annunciato questa novità come parte di un aggiornamento che coinvolge anche altri aspetti del veicolo. La presentazione ufficiale è prevista nei prossimi mesi, mentre il nuovo motore sarà disponibile su alcune versioni del veicolo.

(Adnkronos) – Dopo quasi sessant’anni di storia, Toyota Hilux entra in una nuova fase della propria evoluzione. La nona generazione del pick-up giapponese apre ufficialmente la prevendita, segnando un passaggio strategico importante: per la prima volta, la gamma sarà proposta esclusivamente con motorizzazione mild hybrid 48V. Un cambiamento che non intacca l’identità del modello, ma che ne ridefinisce l’approccio in un mercato sempre più orientato all’efficienza. Con oltre 27 milioni di unità vendute a livello globale, Toyota Hilux resta un punto di riferimento per chi cerca robustezza e affidabilità, caratteristiche costruite anche attraverso utilizzi estremi in ogni angolo del pianeta.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Toyota Aygo X Hybrid e Fiat 500 Hybrid, è grande sfidaTre o cinque porte, stile sportivo oppure retrò, con il filo conduttore di dimensioni agili per la città e una motorizzazione ibrida a benzina,... Leggi anche: Volkswagen T-Roc: pregi e difetti del 1.5 mild hybrid NEW Toyota Hilux 2026