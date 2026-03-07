Parigi-Nizza 2026 | tutti gli italiani in gara L’esperto Trentin guida gli otto azzurri al via

La Parigi-Nizza 2026 si appresta ad aprire la sua ottantottesima edizione, con otto ciclisti italiani pronti a gareggiare. Tra loro c’è anche l’esperto Trentin, che guiderà la rappresentativa azzurra nel corso della corsa. Dopo le prime classiche del nord, questa gara segna l’inizio delle principali tappe della stagione e attirerà l’attenzione di molti appassionati.

Dopo le prime classiche del nord è ora tempo di affrontare i primi appuntamenti delle corse a tappe. La prossima settimana sarà infatti quella della Parigi-Nizza, giunta alla sua ottantaquattresima edizione. La corsa francese si aprirà domenica 8 marzo da Achères e si concluderà a Nizza dopo una settimana (domenica 15 marzo). I corridori dovranno percorrere un totale di 1229,9 chilometri in otto tappe per stabilire il successore di Matteo Jorgenson. Grande attenzione sarà puntata su Jonas Vingegaard al suo esordio stagionale. Il danese vuole iniziare nel migliore dei modi il 2026, mettendosi in gioco sulle strade transalpine. Il rivale del corridore del Team Visma Lease a Bike dovrebbe essere João Almeida, uomo immagine dell’UAE Team Emirates XRG. 🔗 Leggi su Oasport.it

