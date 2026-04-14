Tour of the Alps 2026 Pellizzari scalda i motori | Sogno un bel risultato

Roma, 14 aprile 2026 - La stagione delle Classiche sta entrando nel vivo e, tra le tante gare in programma, si avvicina anche il Tour of the Alps 2026. Un corridore italiano si sta preparando con entusiasmo, dichiarando di puntare a ottenere un buon risultato. La gara si svolgerà tra le Alpi e coinvolgerà diversi team e atleti provenienti da vari paesi, con l’obiettivo di conquistare la vittoria finale.

Roma, 14 aprile 2026 - La stagione delle Classiche e le emozioni che regalano ogni volta, ma anche quella delle corse a tappe propedeutiche ai Grandi Giri: è il caso del Tour of the Alps 2026, che dal 20 al 24 aprile comincerà a scaldare i motori in vista del Giro d'Italia 2026 anche a chi come Giulio Pellizzari vi parteciperà con ambizioni molto forti. Le dichiarazioni di Pellizzari. Sesto un anno fa partendo come luogotenente di Primoz Roglic prima del suo ritiro e del conseguente via libera dalla Red Bull-Bora-Hansgrohe (squadra che sarebbe pronta a blindare uno dei propri talenti più cristallini con vista sul futuro), quest'anno il marchigiano sarà co-capitano insieme a Jai Hindley ma prima, appunto, come riportato da Spazio Ciclismo, ci sarà la corsa tirolese da affrontare a sua volta con la voglia di fare bene.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tour of the Alps 2026, Pellizzari scalda i motori: "Sogno un bel risultato" Classifica Tirreno-Adriatico 2026, seconda tappa: Pellizzari scalda i cuori, Del Toro in maglia azzurraLa seconda tappa della Tirreno-Adriatico 2026 ha regalato grandissimo spettacolo, incendiandosi in maniera vibrante lungo il tratto in sterrato di... Tour of Alps 2026: percorso, tappe e dove vederloDal 20 al 24 aprile si svolgerà il Tour of Alps 2026, giunto alla sua decima edizione.