Tottenham in zona retrocessione De Zerbi non vuole pessimismo | Ne possiamo vincere 5 di fila

Da fanpage.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Tottenham si trova ancora in zona retrocessione dopo il pareggio contro il Brighton. L'allenatore degli Spurs, Roberto De Zerbi, ha commentato la partita, sottolineando la qualità della prestazione e confidando nella capacità della squadra di affrontare il momento difficile. Nonostante la posizione in classifica, De Zerbi ha espresso fiducia nella squadra, affermando che è possibile ottenere una serie di vittorie consecutive.

Dopo il pari contro il Brighton, il Tottenham resta ancora in zona retrocessione ma Roberto De Zerbi difende la prestazione e punta sulla mentalità. Il tecnico italiano crede nella reazione della squadra e nella corsa salvezza in Premier League.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Temi più discussi: Tottenham, per De Zerbi un esordio in zona retrocessione. Ma il calendario può aiutare; Tottenham terzultimo, De Zerbi parte dalla zona retrocessione: Sono certo che ce la faremo a salvarci; Premier League: Tottenham ko a Sunderland, 3-0 City a Stamford Bridge; Rutter gela De Zerbi al 95esimo, il Tottenham rimane in zona retrocessione.

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