Tottenham in zona retrocessione De Zerbi non vuole pessimismo | Ne possiamo vincere 5 di fila

Il Tottenham si trova ancora in zona retrocessione dopo il pareggio contro il Brighton. L'allenatore degli Spurs, Roberto De Zerbi, ha commentato la partita, sottolineando la qualità della prestazione e confidando nella capacità della squadra di affrontare il momento difficile. Nonostante la posizione in classifica, De Zerbi ha espresso fiducia nella squadra, affermando che è possibile ottenere una serie di vittorie consecutive.

Dopo il pari contro il Brighton, il Tottenham resta ancora in zona retrocessione ma Roberto De Zerbi difende la prestazione e punta sulla mentalità. Il tecnico italiano crede nella reazione della squadra e nella corsa salvezza in Premier League.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate De Zerbi debutta nel buio: Tottenham, crisi nera e zona retrocessioneIl debutto di De Zerbi sulla panchina dei Tottenham si è concluso con una sconfitta per 1-0 in trasferta contro il Sunderland allo Stadium of Light,... De Zerbi parte con una sconfitta sulla panchina del Tottenham: Spurs in zona retrocessioneRoberto De Zerbi non riesce a far svoltare il Tottenham: l'allenatore italiano perde all'esordio sulla panchina degli Spurs contro il Sunderland. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Tottenham, per De Zerbi un esordio in zona retrocessione. Ma il calendario può aiutare; Tottenham terzultimo, De Zerbi parte dalla zona retrocessione: Sono certo che ce la faremo a salvarci; Premier League: Tottenham ko a Sunderland, 3-0 City a Stamford Bridge; Rutter gela De Zerbi al 95esimo, il Tottenham rimane in zona retrocessione. De Zerbi via dal Tottenham in caso di retrocessione? Il tecnico bresciano lo escludeIn un’intervista concessa a SkySport UK, l’allenatore del Tottenham, Roberto De Zerbi, ha voluto tranquillizzare i tifosi degli Spurs sul proprio futuro, confermando quanto ... firenzeviola.it De Zerbi debutta con sconfitta: Tottenham in zona retrocessioneRoberto De Zerbi ha iniziato la sua avventura sulla panchina del Tottenham con una sconfitta per 1-0 sul campo del Sunderland, in un incontro valido per la trentaduesima giornata di Premier League. La ... it.blastingnews.com DRAMMA #Tottenham - Rischio RETROCESSIONE in Championship a cinque partite dalla fine della #PremierLeague. Questa era la partita da vincere a tutti i costi, perché di quelle in casa era oggettivamente la più abbordabile, quella dove #DeZerbi affronta - facebook.com facebook Dovessero retrocedere, si potrebbe pescare bene dal Tottenham. Tranne il portiere, hanno molti giocatori forti x.com