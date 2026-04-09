I Carabinieri Forestali di Brescia hanno scoperto un’attività di scavo illegale nel bosco di Ossimo, in Valcamonica. Durante un controllo, è stata verificata la gestione non autorizzata di un sito estrattivo dedicato all’estrazione di calcare e altri carbonati. Per questa operazione, è stata comminata una sanzione di 1,5 milioni di euro. Le autorità hanno identificato violazioni di specifici vincoli ambientali legati alle attività estrattive.

I Carabinieri Forestali di Brescia hanno intercettato una gestione illegale di un sito estrattivo ad Ossimo, in Valcamonica, dove l’attività di scavo di calcare e carbonati ha violato pesanti vincoli ambientali. Le autorità hanno rilevato l’asportazione non autorizzata di oltre 81.000 metri cubi di materiale in zone protette per la loro fragilità idrogeologica e paesaggistica, oltre alla trasformazione abusiva di un bosco di circa 300 metri quadri. Per queste violazioni, che hanno saltato anche l’obbligatoria procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, è stata inflitta una sanzione amministrativa complessiva superiore a 1,5 milioni di euro, suddivisa in tre diversi provvedimenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Valcamonica, sanzione da 1,5 milioni per scavi illegali nel bosco

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