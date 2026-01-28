Sequestrate slot illegali nel bar multa da 33mila euro al titolare

I carabinieri di Frignano, insieme ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno sequestrato tre slot machine illegali in un bar di Villa di Briano. Il titolare dell’attività riceve una multa di 33mila euro. La verifica è avvenuta durante un controllo mirato, che ha portato alla scoperta di apparecchiature non autorizzate.

I dispositivi non collegati alla rete dell'Adm. L'uomo denunciato dai carabinieri Tre slot illegali trovate all'interno di un bar a Villa di Briano. E' la scoperta fatta dai carabinieri della Stazione di Frignano che, operando in collaborazione con personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato di Caserta, hanno effettuato un mirato controllo presso l'esercizio pubblico del centro cittadino, nell’ambito delle attività istituzionali volte al contrasto del gioco illecito e alla tutela della legalità economica. Nel corso dell’ispezione, i militari dell’Arma hanno accertato la presenza, all’interno del bar, di tre apparecchi da intrattenimento del tipo “slot machine” risultati non conformi alla normativa vigente, in quanto privi dei necessari titoli autorizzativi e non collegati alla rete telematica dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.🔗 Leggi su Casertanews.it

