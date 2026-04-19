In Toscana, il settore olivicolo si trova di fronte a un grave problema a causa della diffusione della Cecidomia delle foglie dell’olivo. Il consigliere regionale di Forza Italia ha presentato una mozione per chiedere alla Regione un intervento immediato. La situazione ha portato a un allarme tra gli operatori del settore, che temono conseguenze negative per la produzione di olio e per l’economia locale.

Il consigliere regionale di Forza Italia, Jacopo Ferri, ha presentato una mozione per sollecitare la Regione Toscana a intervenire con urgenza per proteggere il settore olivicolo, colpito duramente dalla diffusione della Cecidomia delle foglie dell’olivo. La proposta punta a ottenere risorse economiche e nuovi strumenti operativi per le zone di Massa-Carrara e della Lunigiana, dove il parassita ha ormai assunto un carattere strutturale. L’inefficacia dei trattamenti attuali e il rischio per la produzione. Le strategie impiegate finora per arginare la Dasineura oleae non hanno sortito gli effetti sperati sul campo. I test condotti utilizzando sostanze come l’acetamiprid, il flupiradifurone, il caolino o l’azadiractina, insieme a diverse pratiche agronomiche, hanno prodotto risultati soltanto parziali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Toscana, allarme olivicoltura: piano urgente contro il parassita

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