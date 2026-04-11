Longarone | allarme dopo i morti sulla SS51 piano contro l’imprudenza

A Longarone, il sindaco e il consigliere incaricato della pubblica sicurezza hanno diffuso un appello ai guidatori di auto e moto, in seguito ai recenti incidenti sulla SS51 che hanno causato diverse vittime. La preoccupazione è legata all’aumento di episodi di imprudenza lungo quella strada, e le autorità hanno annunciato l’intenzione di adottare misure specifiche per contrastare il problema.

Il sindaco di Longarone, Roberto Padrin, insieme al consigliere Ludovico Tabacchi, incaricato della pubblica sicurezza, ha rivolto un accorato monito ai conducenti di auto e motocicli dopo i recenti incidenti stradali che hanno colpito la zona. La preoccupazione dell’amministrazione nasce dalla gravità degli eventi accaduti recentemente, con particolare riferimento a un sinistro mortale avvenuto sulla SS51 lo scorso giovedì e a un altro episodio verificatosi sulla SR251 durante la festività di Pasquetta. L’impatto dei recenti incidenti sulla viabilità locale. La cronaca recente delle strade che attraversano il territorio comunale ha evidenziato una criticità che non può essere ignorata.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Longarone: allarme dopo i morti sulla SS51, piano contro l’imprudenza Matteo Bassetti contro Heather Parisi dopo le frasi sulla meningite: "Se fossero morti i suoi figli?"Nuovo scontro tra Matteo Bassetti e Heather Parisi dopo un post della showgirl sul focolaio di meningite nel Regno Unito, in cui ha parlato di... Allarme meningite in UK: morti due giovani, scatta il piano di profilassi, 30mila studenti allertatiDopo la morte di due giovani nel Kent le autorità sanitarie britanniche hanno attivato un piano di profilassi che coinvolge decine di migliaia di...