Toglietelo subito A Washington scatta l’allarme e qualcuno tira fuori il piano più estremo contro Trump

A Washington si respira un clima teso, con voci che si abbassano e un senso di urgenza che pervade le stanze dei palazzi governativi. Tra le discussioni emergono piani e decisioni che potrebbero avere ripercussioni di lunga durata. La situazione si fa sempre più delicata, mentre le autorità si confrontano su misure da adottare in risposta a recenti sviluppi.

A Washington l’aria è diventata pesante, di quelle che si tagliano con il coltello. Nelle stanze del potere si parla sottovoce, ma con una sensazione comune: il tempo stringe e ogni mossa potrebbe lasciare un segno irreversibile. E quando succede, negli Stati Uniti, c’è sempre qualcuno pronto a tirare fuori il “piano” che nessuno vorrebbe davvero usare. Da giorni il clima politico è incandescente e lo scontro non è più soltanto tra repubblicani e democratici. Stavolta l’appello, duro e formale, arriva da un gruppo consistente di parlamentari dem: chiedono di intervenire subito per fermare Donald Trump, senza passare dalla strada lunga e divisiva dell’impeachment. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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