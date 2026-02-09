LIVE Brescia-Virtus Bologna 55-69 Serie A basket 2026 in DIRETTA | fuga delle V nere a fine terzo quarto

Brescia e Virtus Bologna sono in campo per una partita di Serie A che promette emozioni fino all'ultimo minuto. Al termine del terzo quarto, le V nere sono avanti di 14 punti, grazie anche a una tripla di Morgan che ha chiuso il periodo in modo perfetto. La partita si avvia verso la fase finale con Bologna che cerca di recuperare il gap, mentre Brescia cerca di mantenere il vantaggio conquistato fin qui. La sfida si fa accesa e il pubblico resta in attesa di vedere come si svilupperà l'ultimo quarto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Inizia l'ultimo quarto. TOP SCORER – BRESCIA: Della Valle, Ndour 11; BOLOGNA: Morgan 14 55-69 Che tripla di Morgan! Da otto metri abbondanti ed è il modo più ideale per le V nere per chiudere un terzo quarto di gran fattura. Per Brescia adesso si fa davvero complessa. 55-66 Ancora Alston da tre, è un tiro di enorme importanza per Bologna. 55-63 Bilan con il semigancio che lo riporta nella partita, mentre siamo nell'ultimo minuto del quarto. 53-63 ALSTON! Vede che non c'è nessuno nel pitturato e inchioda di forza la schiacciata. Timeout chiamato da Cotelli.

