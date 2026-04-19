Torrentista ferita nel Vajo dell’Orsa complesso recupero del soccorso alpino
Nel pomeriggio di oggi si è verificato un intervento di soccorso nel Vajo dell’Orsa, a Brentino Belluno, dove un torrentista è rimasto ferito durante una discesa. L’incidente ha richiesto l’intervento del soccorso alpino, che ha messo in atto un complesso recupero per soccorrere la persona coinvolta. La discesa si è conclusa con l’intervento dei soccorritori, che hanno portato in salvo il ferito.
Una discesa nel Vajo dell’Orsa si è trasformata in un intervento di soccorso particolarmente impegnativo nella tarda mattinata di oggi, 19 aprile, a Brentino Belluno.Verso le 11.15 il soccorso alpino di Verona è stato allertato per l’infortunio di una torrentista di 45 anni, residente a Calcio.🔗 Leggi su Veronasera.it
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