Torrentista ferita nel Vajo dell’Orsa complesso recupero del soccorso alpino

Nel pomeriggio di oggi si è verificato un intervento di soccorso nel Vajo dell’Orsa, a Brentino Belluno, dove un torrentista è rimasto ferito durante una discesa. L’incidente ha richiesto l’intervento del soccorso alpino, che ha messo in atto un complesso recupero per soccorrere la persona coinvolta. La discesa si è conclusa con l’intervento dei soccorritori, che hanno portato in salvo il ferito.