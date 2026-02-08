Sarentino tragedia in montagna | valanga uccide un 19enne bolzanino Soccorso alpino impegnato nel recupero del corpo
Questa mattina a Sarentino, in Alto Adige, una valanga ha travolto un giovane di 19 anni di Bolzano. I soccorritori del Soccorso alpino sono ancora sul posto, cercando di recuperare il corpo. La vittima si trovava in montagna con altri escursionisti, ma l’improvviso distacco di neve ha lasciato tutti senza parole. La zona resta chiusa e le operazioni di soccorso continuano senza sosta.
Una valanga ha inghiottito un giovane di 19 anni a Sarentino, in Alto Adige, questo sabato 8 febbraio 2026, ponendo tragicamente fine alla sua vita. L’allarme è scattato nelle prime ore della giornata, mobilitando le squadre del Soccorso alpino che hanno operato in condizioni difficili per raggiungere e recuperare il corpo del ragazzo. La vittima, residente nella provincia di Bolzano, si trovava in una zona montana nei pressi di Sarentino quando è stata travolta dal distacco di neve. La dinamica esatta dell’incidente è ancora oggetto di accertamenti, ma le prime informazioni suggeriscono che il giovane si trovava da solo al momento della tragedia.🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Sarentino Tragedia
Alto-Adige, tragedia in Val Sarentino: 19enne travolto da una valanga
Questa mattina in Val Sarentino si è consumata una tragedia.
Ultime notizie su Sarentino Tragedia
