Grave incidente per Dusan Lajovic in Davis | sbatte contro una parete di vetro e finisce in ospedale

Durante le qualificazioni di Coppa Davis a Santiago del Cile, Dusan Lajovic ha avuto un incidente serio. Il tennista serbo ha sbattuto contro una parete di vetro e si è infortunato, finendo in ospedale. La sua partita è stata interrotta e ora si valuta l’entità delle ferite.

Un grave incidente ha colpito Dusan Lajovic durante le qualificazioni di Coppa Davis a Santiago del Cile, costringendolo al ricovero ospedaliero. Il tennista serbo, attualmente numero 123 del mondo, ha riportato una contusione alla testa, un taglio alla mucosa orale e una possibile perdita di denti dopo aver accidentalmente sbattuto contro una parete di vetro mentre si dirigeva verso gli spogliatoi, subito dopo la sua sconfitta contro Tomas Barrios Vera. L'episodio, avvenuto giovedì 7 febbraio 2026, ha immediatamente destato preoccupazione, mettendo in dubbio la sua partecipazione al prosieguo del torneo e sollevando interrogativi sulle condizioni di sicurezza all'interno degli impianti sportivi.

