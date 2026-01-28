Colpito da un tronco tra la schiena e il bacino | è grave

Un giovane di 21 anni è rimasto gravemente ferito ieri pomeriggio durante un intervento nel bosco a Fleres, in Alto Adige. Mentre lavorava con alcuni colleghi, è stato colpito da un tronco che gli ha preso la schiena e il bacino. Sul posto sono arrivati i soccorsi, ma le condizioni del ragazzo sono risultate serie.

Brutto infortunio sul lavoro nel pomeriggio di ieri, martedì 27 gennaio, a Fleres, in Alto Adige. Un 21enne è rimasto ferito in maniera piuttosto seria durante alcuni lavori forestali che stava svolgendo assieme ad alcuni colleghi. Secondo quanto emerso, l’incidente è avvenuto intorno alle 15:15, con il 21enne che è stato colpito da un tronco tra la schiena e il bacino. Un impatto decisamente violento: i colleghi, infatti, hanno subito compreso la gravità della situazione, lanciando immediatamente l’allarme. Poco dopo si è sentito il rumore delle eliche dell’elicottero d’emergenza Pelikan 2 sorvolare i boschi in cui è avvenuto l’incidente, con l’intervento degli operatori del soccorso alpino di Colle Isarco Fleres e dei vigili del fuoco del paese altoatesino.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Approfondimenti su Fleres AltoAdige

Un incidente sul lavoro si è verificato oggi nelle campagne di Ugento, nel basso Salento, provocando la morte di un uomo di 53 anni.

Un uomo è stato ferito alla schiena con un coltello da cucina.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Come liberarsi ISTANTANEAMENTE dal dolore alla BASSA SCHIENA

Ultime notizie su Fleres AltoAdige

Argomenti discussi: Colpito violentemente da un tronco mentre lavora nel bosco, giovane operaio in gravi condizioni elitrasportato all'ospedale; Travolto da un tronco: grave un giovane boscaiolo di 21 anni; Muore colpito da un tronco durante i lavori di potatura; Ugento: colpito da un tronco durante la potatura, morto 53enne Incidente sul lavoro.

Colpito da un tronco tra la schiena e il bacino: è graveSecondo quanto emerso, l’incidente è avvenuto intorno alle 15:15, con il 21enne che è stato colpito da un tronco tra la schiena e il bacino. Un impatto decisamente violento: i colleghi, infatti, hanno ... trentotoday.it

Colpito violentemente da un tronco mentre lavora nel bosco, giovane operaio in gravi condizioni elitrasportato all'ospedaleBOLZANO. E' stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale l'operaio forestale che è rimasto coinvolto questo pomeriggio in un incidente mentre stava lavorando nel bosco. E' successo a Fleres. Poc ... ildolomiti.it

Tragedia in campagna: l’agricoltore stava lavorando nel suo terreno quando un tronco lo ha colpito fatalmente. Inutili i soccorsi del 118. Indagano i carabinieri di Ugento e Casarano - facebook.com facebook

Muore schiacciato da un tronco durante lavori in campagna x.com