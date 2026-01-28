Colpito da un tronco tra la schiena e il bacino | è grave
Un giovane di 21 anni è rimasto gravemente ferito ieri pomeriggio durante un intervento nel bosco a Fleres, in Alto Adige. Mentre lavorava con alcuni colleghi, è stato colpito da un tronco che gli ha preso la schiena e il bacino. Sul posto sono arrivati i soccorsi, ma le condizioni del ragazzo sono risultate serie.
Brutto infortunio sul lavoro nel pomeriggio di ieri, martedì 27 gennaio, a Fleres, in Alto Adige. Un 21enne è rimasto ferito in maniera piuttosto seria durante alcuni lavori forestali che stava svolgendo assieme ad alcuni colleghi. Secondo quanto emerso, l’incidente è avvenuto intorno alle 15:15, con il 21enne che è stato colpito da un tronco tra la schiena e il bacino. Un impatto decisamente violento: i colleghi, infatti, hanno subito compreso la gravità della situazione, lanciando immediatamente l’allarme. Poco dopo si è sentito il rumore delle eliche dell’elicottero d’emergenza Pelikan 2 sorvolare i boschi in cui è avvenuto l’incidente, con l’intervento degli operatori del soccorso alpino di Colle Isarco Fleres e dei vigili del fuoco del paese altoatesino.🔗 Leggi su Trentotoday.it
Approfondimenti su Fleres AltoAdige
Ugento: colpito da un tronco durante la potatura, morto 53enne Incidente sul lavoro
Un incidente sul lavoro si è verificato oggi nelle campagne di Ugento, nel basso Salento, provocando la morte di un uomo di 53 anni.
Uomo colpito alla schiena con un lungo coltello da cucina, un arresto per tentato omicidio aggravato
Un uomo è stato ferito alla schiena con un coltello da cucina.
Come liberarsi ISTANTANEAMENTE dal dolore alla BASSA SCHIENA
Ultime notizie su Fleres AltoAdige
Argomenti discussi: Colpito violentemente da un tronco mentre lavora nel bosco, giovane operaio in gravi condizioni elitrasportato all'ospedale; Travolto da un tronco: grave un giovane boscaiolo di 21 anni; Muore colpito da un tronco durante i lavori di potatura; Ugento: colpito da un tronco durante la potatura, morto 53enne Incidente sul lavoro.
Colpito da un tronco tra la schiena e il bacino: è graveSecondo quanto emerso, l’incidente è avvenuto intorno alle 15:15, con il 21enne che è stato colpito da un tronco tra la schiena e il bacino. Un impatto decisamente violento: i colleghi, infatti, hanno ... trentotoday.it
Colpito violentemente da un tronco mentre lavora nel bosco, giovane operaio in gravi condizioni elitrasportato all'ospedaleBOLZANO. E' stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale l'operaio forestale che è rimasto coinvolto questo pomeriggio in un incidente mentre stava lavorando nel bosco. E' successo a Fleres. Poc ... ildolomiti.it
Tragedia in campagna: l’agricoltore stava lavorando nel suo terreno quando un tronco lo ha colpito fatalmente. Inutili i soccorsi del 118. Indagano i carabinieri di Ugento e Casarano - facebook.com facebook
Muore schiacciato da un tronco durante lavori in campagna x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.