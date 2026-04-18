Torre Maura due anni senza posto disabili | ecco le strisce dopo l' articolo di RomaToday

A Torre Maura, due anni dopo aver presentato la richiesta, le strisce per il posto disabili sotto l’abitazione di una signora di 93 anni sono state finalmente posizionate. La richiesta era stata avanzata dal figlio dell’anziana, residente in via degli Storni, e la situazione si è risolta il giorno successivo alla pubblicazione di un articolo su RomaToday che ne aveva parlato.

Sarà un caso ma la situazione si è risolta il giorno dopo la pubblicazione di un nostro articolo. Siamo a Torre Maura dove il figlio di una signora di 93 anni aveva fatto richiesta per un posto disabili personalizzato sotto l’abitazione dell’anziana, in via degli Storni. In due anni di attesa.🔗 Leggi su Romatoday.it

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