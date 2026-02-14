Centrosinistra palla in corner Assemblea del Pd tra nove giorni Serve tempo per superare lo stallo

Il Pd comunale affronta ancora tensioni interne, poiché l’assemblea, prevista tra nove giorni, rischia di rallentare la decisione sulle candidature. La maggioranza dei membri ha chiesto al segretario Massimo Vannuccini di convocare subito una riunione per affrontare questioni urgenti, come i nomi dei candidati e i processi di scelta dei profili più adatti. Vannuccini ha dato ilvia a questa riunione, sperando di superare lo stallo prima dell’appuntamento elettorale.

Non si placano le frizioni interne al Pd comunale in vista delle elezioni. La maggioranza dell'assemblea comunale "dem" ha chiesto al segretario Massimo Vannuccini di convocare una riunione d'urgenza, richiesta che quest'ultimo ha approvato per chiarire gli aspetti più scottanti, dai nomi in ballo per le candidature ai processi decisionali in atto per selezionare il profilo da far correre. Tutt'altro che brevi, però, i tempi di svolgimento: se ne parlerà lunedì 23 febbraio, quindi fra nove giorni. Del resto servirà un po' di tempo per provare a ricucire i vari strappi. Sintomo che, almeno fino a quel momento – e probabilmente anche oltre – non ci saranno novità ufficiali per quello che sarà il candidato del "campo larghissimo", accorciando ancora di più quelli che saranno i tempi della campagna elettorale effettiva.