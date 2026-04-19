Torre del Greco bimbo strappato alla famiglia | ora ha il cuore malato

A Torre del Greco, un bambino che a gennaio era stato allontanato dalla famiglia a causa delle assenze scolastiche nel 2023, presenta problemi di salute. La sua condizione attuale riguarda il cuore, e non si tratta di un problema temporaneo. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla situazione del minore e sulle decisioni prese in passato.

Il bimbo strappato alla famiglia a gennaio scorso per le assenze a scuola fatte nel 2023, non sta fisicamente bene. Nonostante l’autorizzazione al rientro a casa nei fine settimana decretata dal giudice del tribunale dei Minori Rosa Labonia. Ma, questa volta, non è solo un malessere psicologico. Lo dichiarano ben due certificazioni mediche rilasciate la prima dal pediatra dell’Asl di Caivano, comune dove ora il tredicenne risiede in casa di famiglia, e la seconda del pediatra di fiducia di Torre del Greco. Le relazioni sono chiare: c’è «un aumento ulteriore del suo peso», dieci chili per l’esattezza, «notevolmente incongruo rispetto al suo eccesso ponderale» e questo causa uno scompenso al cuore con «un aumento della frequenza cardiaca e della pressione arteriosa».🔗 Leggi su Ilmattino.it

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