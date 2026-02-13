L'avvocato della famiglia del bambino di due anni, ricoverato al Monaldi di Napoli e che ha ricevuto un cuore gravemente danneggiato, spiega che il piccolo ora è inabile al trapianto e che chiederanno una perizia al Bambin Gesù, poiché il medico legale sostiene che non può affrontare un nuovo intervento.

«Vogliamo chiedere alla Direzione sanitaria dell'ospedale Monaldi che venga fatta una valutazione terza, magari dai medici del Bambin Gesù, sull'effettiva trapiantabilità nel caso in cui arrivi un cuore nuovo». A dirlo è l'avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia del bambino di poco più di due anni, al quale lo scorso 23 dicembre è stato trapiantato un cuore «bruciato» durante il trasporto da Bolzano a Napoli. In attesa del bollettino medico di oggi «il nostro medico legale sostiene che le attuali condizioni di salute del piccolo non permetterebbero un nuovo trapianto, ma vogliamo che siano degli esperti terzi a valutarlo» ha detto Petruzzi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Il bimbo che ha ricevuto il cuore "bruciato", parla il legale della famiglia: «Ora è inabile al trapianto, ma chiederemo un parere terzo»

Napoli, il cuore del bambino bruciato non potrà più essere trapiantato, secondo quanto affermato dal medico legale intervenuto sulla vicenda.

Napoli, cuore bruciato: il medico legale ha dichiarato che il piccolo rimasto ustionato in modo grave non potrà più ricevere un trapianto.

