Il bimbo che ha ricevuto il cuore bruciato il legale della famiglia | Ora non può subire un altro trapianto chiediamo un nuovo parere

«Vogliamo chiedere alla Direzione sanitaria dell'ospedale Monaldi che venga fatta una valutazione terza, magari dai medici del Bambin Gesù, sull'effettiva trapiantabilità nel caso in cui arrivi un cuore nuovo». A dirlo è l'avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia del bambino di poco più di due anni, al quale lo scorso 23 dicembre è stato trapiantato un cuore «bruciato» durante il trasporto da Bolzano a Napoli. In attesa del bollettino medico di oggi «il nostro medico legale sostiene che le attuali condizioni di salute del piccolo non permetterebbero un nuovo trapianto, ma vogliamo che siano degli esperti terzi a valutarlo» ha detto Petruzzi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

L'avvocato della famiglia del bambino di due anni, ricoverato al Monaldi di Napoli e che ha ricevuto un cuore gravemente danneggiato, spiega che il piccolo ora è inabile al trapianto e che chiederanno una perizia al Bambin Gesù, poiché il medico legale sostiene che non può affrontare un nuovo intervento.

Francesco Petruzzi, l’avvocato dei genitori del bambino di 2 anni e tre mesi, ha annunciato che chiederanno un secondo parere medico sul trapianto di cuore effettuato al Monaldi di Napoli, dopo che il piccolo Francesco ha ricevuto un organo considerato

