Luca Carboni le nuove date dell’estate Biglietti ancora disponibili per i concerti di aprile a Bologna

Luca Carboni torna in tour e annuncia sette nuove date per l’estate 2026. Dopo il concerto di sabato all’Unipol Arena di Bologna, il cantante ha deciso di prolungare la tournée con appuntamenti in varie città italiane. I biglietti per gli show di aprile a Bologna sono ancora disponibili, e molti fan già si preparano a riservare il loro posto.

Bologna, 28 gennaio 2026 – Dopo lo straordinario concerto di sabato all' Unipol Arena, Luca Carboni aggiunge sette nuove date al tour estivo 2026 di "Rio Ari O". Festival, anfiteatri e luoghi storici di tutta Italia. I nuovi appuntamenti sono in agenda il 17 luglio a Modena, piazza Roma; il 5 agosto ad Alghero, anfiteatro "Ivan Graziani"; il 9 a Taormina, teatro Antico; il 10 a Palermo, teatro di Verdura; il 18 a Forte dei Marmi, villa Bertelli; il 21 a Trani, piazzale Santa Maria Colonna; il 4 settembre a Brescia, piazza della Loggia, e il calendario è in aggiornamento. 40 anni di successi per Carboni.

