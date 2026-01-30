Sicurezza nei locali di spettacolo e intrattenimento vertice in prefettura | Più controlli e maggior sensibilizzazione

Venerdì in Prefettura si è svolto un vertice sulla sicurezza nei locali di spettacolo e intrattenimento. Le autorità hanno deciso di intensificare i controlli e di aumentare la sensibilizzazione tra gestori e pubblico. Si punta a prevenire problemi e a garantire un ambiente più sicuro per tutti.

Incontro tra prefetto ed associazioni di categoria per recepire le direttive della circolare ministeriale dopo i tragici fatti di Crans Montana Più controlli, maggior prevenzione e costante attività di sensibilizzazione. Sono queste le indicazioni emerse nel Cosp di venerdì 29 gennaio convocato in prefettura per discutere sulla sicurezza nei locali di pubblico spettacolo e nelle attività di intrattenimento alla luce di quanto richiesto dal ministro dell'Interno con apposita circolare emanata all'indomani dei tragici fatti di Crans-Montana. In tale quadro, è stato chiesto ai comuni della provincia di procedere a un censimento delle principali attività di intrattenimento presenti nei rispettivi territori, così da consentire la programmazione di verifiche congiunte e mirate sul rispetto delle prescrizioni normative e delle condizioni di sicurezza.

