All’Enoteca Bistrot Colonna si torna a servire musica doc

Una serata di musica dal vivo si è svolta all’Enoteca Bistrot Colonna, dove tre musicisti del jazz italiano hanno condiviso il palco. La causa è stata la voglia di riprendere le esibizioni dal vivo dopo mesi di stop. La performance ha coinvolto pubblico e artisti in un dialogo tra generazioni diverse, puntando sull’improvvisazione e sulla libertà di espressione. La serata ha dimostrato come la musica possa riunire persone di età e background diversi.

Un incontro fra tre protagonisti del jazz italiano, capace di unire generazioni diverse nel segno dell' improvvisazione, del dialogo musicale e della libertà espressiva. È questo lo spirito del concerto del Franco D'Andrea Trio, nuovo appuntamento della rassegna 'dai de jazz Club' in programma giovedì alle 21.15 all'Enoteca Bistrot Colonna di via Mainardi 1012 a Bertinoro. La serata si inserisce nel cartellone 'Inverno-Primavera' della 12ª edizione della rassegna, che tra febbraio e marzo alterna concerti domenicali e appuntamenti del giovedì, proponendo progetti originali e musicisti di riconosciuto valore artistico a livello internazionale.