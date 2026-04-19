ph. Jarno Iotti MILANO – A trent’anni dalla sua prima uscita torna in libreria “Fuori e dentro il borgo”, il libro d’esordio di Luciano Ligabue, in una nuova edizione rivista e ampliata in uscita il 5 maggio per Mondadori. Da tempo esaurito, il volume torna così disponibile per lettrici e lettori, offrendo l’occasione di riscoprire una delle opere più amate dell’universo narrativo di Ligabue. Un ritorno particolarmente significativo per un libro diventato negli anni un titolo di riferimento per il suo pubblico. Nel volume Ligabue accompagna il lettore attraverso 50 storie dedicate a fatti, personaggi e atmosfere della Correggio della sua giovinezza, restituendo con la forza della scrittura un mondo fatto di memoria, identità, provincia, musica e relazioni umane.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Torna in libreria “Fuori e dentro il borgo” di Luciano Ligabue: dal 5 maggio l’edizione rivista e ampliata

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s S e g "Da adesso in poi g ti b aspetto qua." Luciano Ligabue, Da adesso in poi i 1 1 facebook

A trent’anni dalla sua prima uscita, torna in libreria “Fuori e dentro il borgo”, il libro d’esordio di Luciano Ligabue, in una nuova edizione rivista e ampliata in uscita il 5 maggio per Mondadori (in preorder già da oggi venerdì 17 aprile mondadori.it/libri/fuori-e-…) x.com