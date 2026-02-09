Luciano Ligabue live alla Kioene Arena di Padova

Luciano Ligabue torna a suonare in Italia e questa volta sceglie la Kioene Arena di Padova per il suo concerto di fine stagione. Dopo aver riempito le arene di Reggio Emilia e Caserta lo scorso anno, il rocker emiliano si prepara a conquistare anche il pubblico padovano. L’evento del 25 settembre chiude il ciclo di concerti italiani di Ligabue questa estate, portando sul palco le sue hit e l’energia che lo contraddistingue. I fan sono già in fermento per questo gran finale.

Dopo il successo dello scorso anno alla RCF Arena di Reggio Emilia e alla Reggia di Caserta e dopo gli attesissimi 4 eventi negli stadi della prossima estate, il gran finale de "La notte di certe notti" di Luciano Ligabue farà tappa il 25 settembre anche alla Kioene Arena di Padova!

