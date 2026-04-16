Borgo Talent 2026 | al via alle iscrizioni della nona edizione dal 24 al 26 Luglio a Borgo Celano

Sono aperte le iscrizioni per la nona edizione di Borgo Talent, evento che si terrà dal 24 al 26 luglio a Borgo Celano. La manifestazione si svolge in questa località e offre l’opportunità di partecipare a diverse attività e iniziative durante i tre giorni. Le iscrizioni sono aperte fino alla data di inizio dell’evento.

Torna il “Borgo Talent” festival ideato e condotto da Luigi Mossuto dal 2017 appuntamento fisso ed atteso nell’estate garganica direttamente da Borgo Celano in scena per tre serate consecutive dove i talentuosi concorrenti sono i protagonisti. C’è. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Borgo Talent 2026: al via alle iscrizioni della nona edizione dal 24 al 26 Luglio a Borgo Celano Notizie correlate Borgo Talent 2026, al via alle iscrizioni della nona edizioneIeri sera, martedì 14 aprile, sui canali ufficiali del festival sono stati annunciati date, regolamento e novità della nona edizione del talent del... Effetto Venezia, la kermesse dal 29 luglio al 2 agosto: l'edizione 2026 dedicata alle nuove generazioniTra gli ospiti ci sarà la mamma di Andrea Spezzacatena, vittima di bullismo che che si tolse la vita il 20 novembre 2012 a 15 anni La 41esima... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Borgo Talent 2026, al via alle iscrizioni della nona edizione; BORGO TALENT 2026: al via le iscrizioni per la nona edizione; BORGO TALENT 2026, al via le iscrizioni per la nona edizione in programma dal 24 al 26 luglio; Borgo Talent 2026: il Gargano scalda i motori. Al via le iscrizioni per l’ottava edizione. BORGO TALENT 2026, al via le iscrizioni per la nona edizione in programma dal 24 al 26 luglioIeri sera sulla Pagina ufficiale del festival c’è stata una diretta social per annunciare le date, regolamento e novità della nona edizione del Talent del Gargano condotto e ideato da Luigi Mossuto e ... sanmarcoinlamis.eu Il Borgo dei Borghi 2026, vincitore: chi ha vinto oggi, 5 aprileIl Borgo dei Borghi 2026, vincitore: chi ha vinto oggi, domenica 5 aprile 2026. Tutte le informazioni nel dettaglio. Scopri di più ... tpi.it Borgo Talent 2026: il Gargano scalda i motori. Al via le iscrizioni per l'ottava edizione - facebook.com facebook