Il Milan cerca il terzo clean sheet di fila in Serie A, dopo aver mantenuto la porta inviolata contro Cremonese e Inter. La squadra ha ottenuto due vittorie consecutive in campionato e ora si prepara a sfidare la Lazio. La partita rappresenta un momento importante per i rossoneri, che vogliono proseguire questa serie senza subire gol.

L'obiettivo del Milan nella trasferta contro la Lazio, ovviamente, è portare a casa i 3 punti. I rossoneri si trovano davanti a un'occasione troppo invitante per essere sprecata: il pareggio dell'Inter contro l'Atalanta consentirebbe alla squadra di Allegri di portarsi a -5 in caso di vittoria contro i biancocelesti. Sappiamo quanto per Allegri sia importante non prendere gol, e il fatto che il Milan sia la miglior difesa dei top 5 campionati europei ne è la prova. Contro la Lazio, però, c'è un altro micro-obiettivo da raggiungere: registrare il terzo clean sheet consecutivo. I rossoneri hanno mantenuto la porta inviolata nelle ultime due gare di campionato contro Inter e Cremonese, ma il Diavolo non chiude tre match di fila senza subire reti da settembre. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Lazio-Milan, il Diavolo punta al terzo clean sheet consecutivo: ecco da quando non succede

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