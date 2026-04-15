Scuola ’fantasma’ terreno venduto all’asta

È stata venduta all’asta una porzione di terreno situata tra via Santa Margherita e via Ilaria Alpi, nel quadro di una procedura iniziata per risolvere una disputa legata a un’area destinata alla scuola Manzoni. Il terreno faceva parte di un Piano integrato, e il precedente proprietario avrebbe dovuto realizzare un ampliamento scolastico, ma non ha rispettato gli impegni assunti. La vendita conclude una lunga vicenda legale e amministrativa.

Si risolve l’annosa questione di Baraggia. Nei giorni scorsi è stato venduto all’asta il terreno che fa parte del Piano integrato tra via Santa Margherita e via Ilaria Alpi: qui il precedente proprietario avrebbe dovuto ampliare la scuola Manzoni, ma è stato inadempiente. Adesso l’area è stata acquistata per 1,2 milioni da un’impresa di Brescia. Il progetto edilizio ora potrà ripartire, così da riempire il “buco” lasciato nel quartiere. Contenti i residenti costretti a convivere con l’area dismessa, ma anche il Comune che non accantona il progetto di ampliamento della primaria, presupposto fondamentale per la variante urbanistica. L’ampliamento della scuola era un’opera di urbanizzazione a scomputo oneri, prevista dal Piano integrato di intervento del 2009, a destinazione residenziale e non produttiva.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Scuola ’fantasma’, terreno venduto all’asta Putin’s private army: The truth about Wagner Group L’Europa venduto all’asta. Aggiudicato per 1,8 milioniAcquistato all’asta giudiziaria per 1,8 milioni di euro l’hotel Europa, a Marina Centro. Leggi anche: Arriva la svolta per Casa Zanni . Venduto all’asta lo storico locale