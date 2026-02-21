Incendio alla Chemco ancora focolai Il sindaco | Finestre chiuse e non mangiate le verdure dell’orto

Un incendio scoppiato ieri pomeriggio alle 17:30 ha danneggiato lo stabilimento Chemco, specializzato in resine chimiche, a Vezzano sul Crostolo. Nonostante gli interventi dei vigili del fuoco, alcuni focolai sono ancora attivi, diffondendo vapori nell’aria. Il sindaco ha chiesto ai cittadini di tenere le finestre chiuse e di evitare di consumare le verdure dell’orto per precauzione. La situazione resta sotto controllo, ma le operazioni di spegnimento continuano.

Vezzano sul Crostolo (Reggio Emilia), 21 febbraio 2026 – Restano ancora alcuni focolai accesi nello stabilimento della Chemco – azienda che produce resine chimiche – devastato da un incendio che si è propagato ieri pomeriggio poco dopo le 17,30 a Vezzano sul Crostolo. I pompieri hanno lavorato incessantemente tutta la notte e sono ancora sul posto, in via Achille Grandi, tra la frazione di Sedrio e la Statale 63, dove stamattina ancora si elevava una colonna di fumo in cielo.