Alessandria trionfa a Torino | Cirio e Grandoni trascinano i Grigi

L’Alessandria ha vinto 2-1 contro il Chieri in una partita disputata a Torino. La squadra guidata da Alberto Merlo ha conquistato i tre punti, portando a casa una vittoria importante. I gol sono stati realizzati da Cirio e Grandoni, che hanno contribuito alla vittoria dei Grigi. La partita si è svolta sul campo torinese, con l’Alessandria che ha imposto il proprio gioco sul terreno avversario.

L’Alessandria di Alberto Merlo impone la propria legge sul campo di Torino, strappando un successo fondamentale per 2-1 contro il Chieri. In una sfida che ha protagonista l’efficacia di Edoardo Cirio, i Grigi hanno ottenuto tre punti preziosi in classifica, consolidando il percorso stagionale e proiettando le energie verso la prossima sfida di Coppa prevista mercoledì a Montecchio. Il duello tattico e la firma decisiva di Cirio. La partita si è snodata con un ritmo serrato fin dai primi minuti, dove la squadra guidata da Merlo ha mostrato una pericolosità costante. Diop e Cargiolli sono stati i protagonisti iniziali, creando due occasioni chiare che avrebbero potuto sbloccare subito il risultato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alessandria trionfa a Torino: Cirio e Grandoni trascinano i Grigi Reggio trionfa su Cremona: Caupain e Echenique trascinano i biancorossiLa Pallacanestro Reggiana ha ritrovato il sorriso tra le mura del Pala Bigi, superando la Vanoli Cremona con un netto 96-78. Rieti trionfa 8-3 a Monopoli: Garcia e Morelli trascinano la squadra verso nuove ambizioni in campionato.La New Real Rieti ha dominato l'Audace Monopoli con un netto 8-3, in una partita giocata in Puglia che consolida la posizione della squadra reatina...