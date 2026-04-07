Vigevano muro gialloblù per i play-off | maglie a 5 euro per i fan

A Vigevano, la Pallacanestro Elachem prepara i playoff e annuncia la vendita di magliette dedicate ai tifosi a cinque euro, disponibili dal 26 aprile. La squadra si appresta a giocare le partite decisive al palasport di viale Cappuccini, con l'obiettivo di coinvolgere il pubblico e rendere l'ambiente ancora più caldo e colorato per le sfide che si avvicinano.

La Pallacanestro Elachem Vigevano prepara l’invasione gialloblù al palasport di viale Cappuccini per i play-off, con il lancio di magliette dedicate ai tifosi a partire dal 26 aprile. L’obiettivo è trasformare le gradinate del palaElachem in un unico blocco cromatico. Le divise per il pubblico saranno disponibili online tramite l’indirizzo bitreshop.myshopify.compagesvigevano-basket, garantendo una distribuzione coordinata per l’evento. Il progetto vede il coinvolgimento diretto della Bitre Sport, partner tecnico della società guidata dal presidente Marino Spaccasassi. L’azienda ha deciso di abbattere drasticamente il costo del capo, proponendolo a 5 euro invece dei 15 previsti originariamente. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vigevano, muro gialloblù per i play-off: maglie a 5 euro per i fan Torino è chirurgica, l’Unicusano sbatte contro il muro gialloblùTempo di lettura: 2 minutiL’Unicusano Avellino Basket esce dal Pala Gianni Asti di Torino con una sconfitta per 80-67 che lascia l’amaro in bocca,... Leggi anche: Atalanta, conclusa l’asta benefica delle maglie: superati i 30mila euro, CdK superstar Si parla di: PalaElachem gialloblù. T-shirt ad hoc ai tifosi. Matteo Bettanti si schianta contro un muro con la Ferrari a Vigevano: il cestista è in gravi condizioniIncidente stradale a Vigevano (Pavia): il 21enne Matteo Bettanti, giocatore di basket, è finito con la Ferrari che guidava contro un muro di un negozio. È ricoverato in gravissime condizioni. Con lui ... fanpage.it Perde il controllo della Ferrari e finisce contro un muro: il cestista Matteo Bettanti ricoverato in gravi condizioniMatteo Bettanti, cestista di 21 anni, è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda di Milano dopo essere rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto nella serata di domenica a Vigevano, ... ilfattoquotidiano.it