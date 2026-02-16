Napoli Conte commenta così il pareggio con la Roma | Partita all’inglese ai punti avremmo meritato noi Stiamo onorando la maglia e combattendo per la città

Antonio Conte ha commentato il pareggio tra Napoli e Roma, evidenziando che i partenopei avrebbero meritato la vittoria ai punti. L'allenatore ha detto che la squadra sta onorando la maglia e si sta battendo con determinazione per la città. Durante l’intervista a Dazn, ha anche sottolineato come la squadra abbia mostrato impegno e carattere in campo.