Napoli Conte commenta così il pareggio con la Roma | Partita all’inglese ai punti avremmo meritato noi Stiamo onorando la maglia e combattendo per la città
Antonio Conte ha commentato il pareggio tra Napoli e Roma, evidenziando che i partenopei avrebbero meritato la vittoria ai punti. L'allenatore ha detto che la squadra sta onorando la maglia e si sta battendo con determinazione per la città. Durante l’intervista a Dazn, ha anche sottolineato come la squadra abbia mostrato impegno e carattere in campo.
Conte sul pari con la Roma: «Partita all’inglese, meritavamo la vittoria. Onoriamo la maglia e combattiamo per la città»
Lobotka commenta la stagione del Napoli: «Crediamo in noi stessi, la Roma è un'ottima squadra. Stiamo giocando in modo diverso, ma è buono anche per i difensori»
Conte: "Aggrediremo la Roma. Non sarà una partita d'attesa" Nel pre partita di Napoli-Roma, Antonio Conte ai microfoni di DAZN chiarisce subito l'atteggiamento della sua squadra. "Non faremo una partita di attesa, aggrediremo la Roma come facciamo con