Torino arrestato il finto carabiniere | rapina agli anziani con complici

A Torino, un uomo è stato arrestato con un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. La polizia ha accertato che avrebbe partecipato a una serie di furti ai danni di anziani, coinvolgendo anche complici. Le indagini hanno portato all’identificazione del sospettato, e le forze dell’ordine hanno ricostruito le modalità delle rapine, in cui si spacciava per un carabiniere.

Un uomo è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a Torino, dopo che la polizia di Stato ha ricostruito una serie di furti ai danni di persone anziane. L’indagato, un cittadino italiano, è sospettato di aver messo in atto diverse rapine improprie, furti aggravati in abitazione e l’utilizzo illecito di carte bancarie, agendo con una modalità studiata per ingannare le vittime. Il modus operandi tra finte indagini e complici telefonisti. Le indagini condotte dalla squadra mobile hanno permesso di delineare un meccanismo preciso, attivo a partire dal 24 febbraio scorso. Il presunto colpevole non agiva da solo: un complice ricopriva il ruolo di telefonista, contattando preventivamente i bersagli, tutti ultrasessantacinquenni, per preparare il terreno.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Torino, arrestato il finto carabiniere: rapina agli anziani con complici Notizie correlate Venezia, truffe agli anziani: arrestato un 20enne dopo il raggiro del “finto Carabiniere”La Polizia di Stato di Venezia ha arrestato in flagranza di reato un uomo di 20 anni, di origini tunisine, ritenuto responsabile di truffa aggravata... Torino, arrestato finto carabiniere che derubava gli anziani: ecco come li aggiravaUn uomo è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a Torino, gravemente indiziato di aver messo a segno una serie di truffe e... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Finto carabiniere truffa anziani a Torino: arrestato. Ecco come agiva; Torino, finto carabiniere rapinava anziani: arrestato; Torino, arrestato finto carabiniere che derubava gli anziani: ecco come li aggirava; Truffe seriali con il raggiro del finto carabiniere ai danni di persone anziane a Torino: arrestato un uomo. Truffe seriali con il raggiro del finto carabiniere ai danni persone anziane a Torino: arrestato un uomoUn uomo è stato arrestato a Torino per furti e truffe ai danni di anziani, agendo con la tecnica del finto Carabiniere. virgilio.it Torino, finto carabiniere rapinava anziani: arrestatoA Torino la polizia ha arrestato un italiano con l'accusa di tentata rapina impropria, furto aggravato in abitazione e uso illecito di carte di pagamento elettronico ai danni di alcuni anziani residen ... tg24.sky.it Orto botanico di Torino - facebook.com facebook Torino, manifestazione di Askatasuna: la polizia carica e usa gli idranti x.com