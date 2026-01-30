Gisella Burinato torna in scena al Tor Bella Monaca con La Madre

Gisella Burinato torna in scena al Teatro Tor Bella Monaca con lo spettacolo La Madre, scritto e diretto da Mary Ferrara. Lo spettacolo ha debuttato ieri sera e ha già attirato l’attenzione del pubblico, con un’interpretazione intensa e coinvolgente. La regista ha spiegato che lo spettacolo parla di emozioni profonde e relazioni complicate, portando in scena una storia che tocca nel vivo. La Burinato ha confermato di sentirsi felice di essere tornata sul palco, pronta a condividere questa nuova esperienza con gli spettatori.

Cosa: Il debutto dello spettacolo teatrale La Madre – fili di Voce, scritto e diretto da Mary Ferrara. Dove e Quando: Teatro Tor Bella Monaca di Roma, il 13 e 14 febbraio 2026 alle ore 21. Perché: Un'opera intensa che celebra gli 80 anni di Gisella Burinato, esplorando i legami ancestrali tra vita e memoria. Il panorama teatrale romano si arricchisce di un appuntamento di profondo spessore emotivo e artistico. Il prossimo 13 e 14 febbraio, il palcoscenico del Teatro Tor Bella Monaca ospiterà il debutto di La Madre – fili di Voce, una pièce che promette di scuotere le coscienze e toccare le corde più intime dell'animo umano.

