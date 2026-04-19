Il film Top Gun 3 è ora in fase di sviluppo e si avvicina alla produzione. Le informazioni disponibili indicano che il progetto sta attraversando le fasi preliminari, con alcune conferme ufficiali sulla presenza di un nuovo capitolo della serie. Non sono stati ancora diffusi dettagli sulla data di uscita o sul cast, ma l'interesse nel settore cinematografico rimane alto.

Lucidate e preparate i vostri occhiali da sole in stile aviator! Il progetto Top Gun 3 è vicino al decollo. Un paio di giorni fa, al CinemaCon, la Paramount ha confermato ufficialmente che Tom Cruise, che ha guidato entrambi i capitoli di Top Gun nei panni di Pete "Maverick" Mitchell - per soprannome e natura - tornerà per il sequel. Avrà anche 63 anni, ma non è certo una sorpresa, visto che Top Gun e il suo sequel Maverick sono prima di tutto incentrati su di lui, cosa che porta con sé il segno distintivo della sua carriera più recente, ovvero girare i propri stunt personalmente, preferendo qualcosa di reale agli effetti generati al computer, con un approccio che ha del sentimentalismo post-mediatico e un romanticismo hollywoodiano per gli anni '90.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Top Gun 3 è ufficialmente in pista, ecco cosa ne sappiamo a oggi

Top Gun 3 (2026) - Tom Cruise, Denzel Washington, Scarlett Johansson | Concept Trailer

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