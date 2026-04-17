The future looks great | Tom Cruise e Paramount confermano ufficialmente Top Gun 3

Durante la presentazione di Paramount al CinemaCon di Las Vegas, il co-capo dello studio ha annunciato che il film Top Gun 3 è attualmente in fase di sviluppo. La conferma è arrivata in seguito alle dichiarazioni di un rappresentante dello studio, che ha comunicato che il franchise sta per tornare sul grande schermo. La notizia riguarda il terzo capitolo di una serie iniziata con il primo film, molto apprezzato dal pubblico.

Allacciate le cinture: il franchise che ha “salvato il cinema” sta per tornare in volo. Durante la presentazione di Paramount al CinemaCon di Las Vegas avvenuta ieri, il co-capo dello studio Josh Greenstein ha sciolto ogni riserva: Top Gun 3 è ufficialmente in fase di sviluppo. La notizia, confermata da THR, rivela inoltre che la sceneggiatura è già in fase avanzata di scrittura affidata a Ehren Kruger (già co-autore del trionfale Maverick). Il progetto segna la reunion della “squadra dei miracoli” composta da Tom Cruise e dal produttore leggendario Jerry Bruckheimer. Sebbene non sia ancora stato annunciato ufficialmente un regista, l’obiettivo della nuova gestione Paramount guidata da David Ellison è chiaro: rendere il terzo capitolo della saga una priorità assoluta.🔗 Leggi su Universalmovies.it

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TOP GUN 3 : Last Ride - New Trailer | Tom Cruise & jason statham | Concept version

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