Secondo il giornalista Matteo Moretto, il trasferimento di Tonali dal Milan al Manchester United non avverrà a breve. Si parla di una valutazione di circa 100 milioni di euro per il giocatore e di un interesse consolidato da parte del club inglese. Le voci sul futuro di Tonali continuano a circolare, ma al momento non ci sono segnali di un ritorno imminente in rossonero.

Il ritorno al Milan di Sandro Tonali resta sempre nella testa dei tifosi rossoneri, ma ad oggi è solo un sogno, anche molto, molto lontano. Il centrocampista italiano sarà uno dei pezzi pregiati della prossima sessione di calciomercato, ma viaggerà a cifre inarrivabili per il calcio italiano. Ecco gli aggiornamenti del giornalista Matteo Moretto su 'YouTube'. "Vi ribadisco il feeling degli scorsi mesi su Tonali: può restare in Premier League. Dal Newcastle non tornerà in Italia: si parla di circa 100 milioni di euro e la Juventus è completamente fuori dai giochi. Ad oggi il Manchester United è leggermente avanti rispetto al Manchester City.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Tonali lontano dal ritorno al Milan. Moretto: “Costa 100 milioni. United in testa”

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