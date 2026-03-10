Calciomercato Moretto sul futuro di Tonali | Il Newcastle chiede tra i 90 e i 100 milioni di euro

Matteo Moretto ha annunciato che il Newcastle ha presentato un'offerta tra i 90 e i 100 milioni di euro per Sandro Tonali, ex centrocampista del Milan. La trattativa è in corso e si sta definendo nelle prossime settimane. Il club inglese ha mostrato un forte interesse per il giocatore italiano, che attualmente è sotto osservazione.

Sandro Tonali è stato uno dei giocatori più amati del Milan negli ultimi anni. L'ex centrocampista rossonero ha lasciato il Diavolo nel 2023 per passare al Newcastle, in Premier League. Negli ultimi mesi è stato accostato a diverse squadre, sia in Italia che all'estero. Matteo Moretto è tornato a parlare del suo futuro nell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Di seguito le sue parole. Sulla valutazione: "Tonali con il Newcastle sta facendo una grande stagione. Sarà uno dei nomi caldi del mercato estivo. Il Newcastle lo considera un giocatore importantissimo, ma le parti cercheranno di capire, in base alle offerte che arriveranno, quali sarà il percorso migliore per il suo futuro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Articoli correlati

Calciomercato, ritorno Tonali in Serie A: il Newcastle apre, le cifreIl futuro di Tonali può essere di nuovo in Serie A: il Newcastle può cedere davvero il centrocampista la prossima estate Il calciomercato vibra...

Tonali Juventus, il tecnico del Newcastle lo blinda. Le sue parole sul futuro del grande sogno del mercato bianconeroOsimhen Juventus: dal legame con Del Piero all’ammirazione per i bianconeri, il grande colpo di mercato è possibile? La verità André Juventus, i...

Aggiornamenti e notizie su Calciomercato Moretto sul futuro di...

Temi più discussi: Calciomercato Milan, braccio di ferro per André: Moretto esclude una possibilità; Moretto: Vicario, pista Inter più forte di quella Juve. E so che a marzo…; TRIBUNA.COM * SERIE A: CASEMIRO OBIETTIVO FUTURO DEL MILAN? MORETTO: ECCO COME STANNO REALMENTE LE COSE; Si allontana l'ipotesi Milan? Moretto: La Juventus è ottimista di arrivare al rinnovo di Vlahovic.

Moretto: Sbravati in pole position per sostituire Tarantino nel settore giovanile dell’InterMatteo Moretto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha parlato del futuro di Michele Sbravati: Chiudiamo il nostro video di oggi parlando di un cambio all'interno del settore ... tuttojuve.com

Tonali torna in Serie A? Rivelazione sul futuro del centrocampista, si va verso questa direzione per l’estate! L’indiscrezioneTonali ritorna in Serie A? Matteo Moretto ha fatto il punto sul futuro del centrocampista del Newcastle, ecco cosa succederà in estate La Juventus è da tantissimo tempo profondamente interessata alle ... calcionews24.com

#LazioSassuolo LIVE, formazioni ufficiali: Sarri lancia Motta, c'è Maldini. Fuori Matic calciomercato.com/liste/serie-a-… #Lazio #Sassuolo #SerieA x.com

CALCIOMERCATO - Fabrizio #Romano: "Molto positivo l’impatto di #AlissonSantos con il Napoli: un’intuizione del Napoli, un’operazione, lo ricordiamo, fatta con un prestito abbastanza oneroso, intorno ai 3 milioni, 3 milioni e mezzo, che era l’unico modo per - facebook.com facebook