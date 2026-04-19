Il trasferimento di Sandro Tonali in Premier League si avvicina, con le squadre inglesi che si contendono il suo cartellino. La trattativa sembra proseguire senza intoppi, mentre la Serie A si allontana come possibile destinazione. Le grandi del calcio inglese hanno avviato incontri e trattative per assicurarsi il centrocampista ex Milan, che potrebbe presto passare in una delle loro rose.

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© Calcionews24.com - Tonali, futuro scritto in Premier League: la Serie A si allontana mentre le big inglesi aprono il duello per l’ex rossonero

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