Tonali futuro scritto in Premier League | la Serie A si allontana mentre le big inglesi aprono il duello per l’ex rossonero
Il trasferimento di Sandro Tonali in Premier League si avvicina, con le squadre inglesi che si contendono il suo cartellino. La trattativa sembra proseguire senza intoppi, mentre la Serie A si allontana come possibile destinazione. Le grandi del calcio inglese hanno avviato incontri e trattative per assicurarsi il centrocampista ex Milan, che potrebbe presto passare in una delle loro rose.
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