Calciomercato tre big di Premier League ci provano per Tonali | ecco cosa sta succedendo

Il calciomercato si infiamma attorno a Sandro Tonali. Tre grandi club inglesi sono pronti a spendere molto per portarlo in Premier League. Il Newcastle, in prima fila, ha già stabilito il prezzo per l’ex centrocampista del Milan, che ora deve decidere se lasciare l’Italia o restare. La situazione si muove rapidamente e si aspetta di capire quale sarà la sua prossima destinazione.

Sandro Tonali, centrocampista classe 2000, ha lasciato il Milan nell'estate 2023, dopo 3 stagioni in rossonero, approdando al Newcastle per £52 milioni (circa €60 milioni). Dopo quasi un anno ai box per il caso di calcio scommesse, l'ex Brescia è finalmente riuscito a trovare continuità nel sistema di Eddie Howe, attirando su di sé le attenzioni di diverse big di Premier League. Tonali è uno degli uomini chiave dei 'Magpies': in questa stagione ha già collezionato 37 presenze in tutte le competizioni, impreziosite da 5 assist. Grazie al suo carisma e alle recenti prestazioni si è imposto come uno dei migliori mediani del campionato inglese. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

L'Arsenal ha fatto un tentativo nel rush finale del mercato per portare Sandro Tonali in Premier League.

Il calciomercato di gennaio si fa sempre più dinamico, e il Milan valuta diverse opzioni per rafforzare la difesa.

