Calciomercato tre big di Premier League ci provano per Tonali | ecco cosa sta succedendo
Il calciomercato si infiamma attorno a Sandro Tonali. Tre grandi club inglesi sono pronti a spendere molto per portarlo in Premier League. Il Newcastle, in prima fila, ha già stabilito il prezzo per l’ex centrocampista del Milan, che ora deve decidere se lasciare l’Italia o restare. La situazione si muove rapidamente e si aspetta di capire quale sarà la sua prossima destinazione.
Sandro Tonali, centrocampista classe 2000, ha lasciato il Milan nell'estate 2023, dopo 3 stagioni in rossonero, approdando al Newcastle per £52 milioni (circa €60 milioni). Dopo quasi un anno ai box per il caso di calcio scommesse, l'ex Brescia è finalmente riuscito a trovare continuità nel sistema di Eddie Howe, attirando su di sé le attenzioni di diverse big di Premier League. Tonali è uno degli uomini chiave dei 'Magpies': in questa stagione ha già collezionato 37 presenze in tutte le competizioni, impreziosite da 5 assist. Grazie al suo carisma e alle recenti prestazioni si è imposto come uno dei migliori mediani del campionato inglese. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Approfondimenti su Premier League
Calciomercato, l’Arsenal ci prova per Tonali: ecco cosa sta succedendo intorno all’ex Milan
L’Arsenal ha fatto un tentativo nel rush finale del mercato per portare Sandro Tonali in Premier League.
Calciomercato Milan: clamorosa idea per la difesa. Il rinforzo può arrivare…dalla big di Premier League! Cosa sta succedendo
Il calciomercato di gennaio si fa sempre più dinamico, e il Milan valuta diverse opzioni per rafforzare la difesa.
Ultime notizie su Premier League
Argomenti discussi: Il finale di calciomercato si infiamma: Boga e Holm per la Juve (che sogna il tris), l’Inter chiude per…; Calciomercato Genoa, ultimo giorno: i big rimangono, niente regalo finale; Regalati a maggio, restituiti d'inverno: Dzeko, Bailey, Carboni e i 40 fiori di De André; I verdetti del calciomercato, Cremonese show, Milan-Mateta salta, Inter senza voto. Como last minute, Atalanta in bilico.
SONDAGGIO - Quale delle big esce rafforzata dal calciomercato invernale?Le squadre top del campionato hanno cercato di sistemarsi in vista del finale di stagione: chi ha agito meglio? sport.virgilio.it
Calciomercato, svincolati e big in scadenza: da Sterling a James Rodriguez, da Vlahovic a Dybala, da Lewandowski a Bernardo SilvaIl calciomercato invernale si è concluso senza particolari colpi di scena ma con operazioni interessanti soprattutto da parte delle piccole. Nessuna big invece ha fatto follie sul ... ilmessaggero.it
Lazio, Inter, Premier League e Olimpiadi: le ultimissime x.com
Lazio, Inter, Premier League e Olimpiadi: le ultimissime facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.