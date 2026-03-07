Perché Allegri ha detto che Leao doveva uscire la sera nella settimana prima del derby Milan-Inter

Alla viglia del derby tra Milan e Inter, il tecnico Allegri ha affermato che Leao avrebbe dovuto uscire la sera prima e ha criticato il fatto che il giocatore sia stato rintanato in casa per tutta la settimana. Allegri ha spiegato che, secondo lui, questa scelta avrebbe influito sul rendimento di Leao durante la partita. La dichiarazione ha attirato l’attenzione sui comportamenti di Leao in vista del match.

