Peppe Di Stefano, giornalista sportivo e inviato di Sky, ha condiviso alcune dichiarazioni riguardanti l’allenatore del Milan. Secondo quanto riferito, l’allenatore ha affrontato varie situazioni dicendo che alcune questioni sono state ridimensionate o chiuse. Di Stefano ha riferito le parole dell’allenatore senza aggiunte o interpretazioni, fornendo così un quadro diretto di quanto detto in merito alle recenti vicende del club.

Peppe Di Stefano, giornalista sportivo ed inviato di Sky per il Milan, ha voluto svelare cos'ha riferito Massimiliano Allegri, allenatore dei rossoneri, alla squadra dopo la bruttissima sconfitta contro l'Udinese. I rossoneri, infatti, hanno perso con un netto 3-0. Ecco, di seguito, il racconto di Di Stefano: "Allegri ha ridimensionato ogni tipo di caso. Non ha parlato nè con Leao, nè con nessun altro giocatore, non ha parlato singolarmente con nessun calciatore. Aveva dato due giorni liberi consecutivi, cioè domenica e lunedì, ma ha deciso di dividerli, dando riposo domenica e mercoledì. Oggi (ieri, ndr) aveva voglia di vedere la squadra, li ha incontrati nello spogliatoio.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Di Stefano: “Allegri ha ridimensionato ogni tipo di caso. Ha detto che…”

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Perché Allegri ha detto che Leao doveva uscire la sera nella settimana prima del derby Milan-InterAlla vigilia di Milan-Inter, Max Allegri spiega che Leao ha sbagliato tutto, se davvero è stato rintanato in casa la sera per tutta la settimana.

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Non è che, forse, il problema è lui Giorgio #Furlani è l'Amministratore delegato del #Milan da 4 anni, subentrato a Gazidis nel 2022. Nella conferenza stampa di presentazione, aveva parlato di progetto triennale "non una rivoluzione ma un'evoluzione". - facebook.com facebook

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