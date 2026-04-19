Durante il WrestleCon, Elayna Black ha presentato denuncia contro un fan, accusandolo di averla molestata sessualmente durante l'evento. La wrestler ha riferito di aver subito comportamenti inappropriati da parte del supporter, senza fornire ulteriori dettagli sulle circostanze. La situazione ha generato una tensione immediata tra i presenti, e le autorità stanno approfondendo le indagini.

Elayna Black denuncia un inquietante episodio avvenuto al WrestleCon, sostenendo che un fan avrebbe oltrepassato ogni limite, arrivando, secondo le sue accuse, a molestarla sessualmente durante la convention. La situazione si sarebbe verificata il 18 aprile 2026, quando la wrestler ha pubblicato su Twitter un messaggio in cui raccontava quanto accaduto poco prima. Nel post, Black ha chiarito di considerare l’episodio non solo inappropriato, ma di natura criminale, chiedendo immediatamente che l’uomo venga bandito da qualsiasi futuro evento: “Appena stata molestata sessualmente da un fan al WrestleCon! Se qualcuno lo riconosce, va bannato da qualsiasi evento, per sempre”.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - TNA: Tensione al WrestleCon, Elayna Black denuncia un fan per presunta molestia

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