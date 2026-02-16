Palermo rissa su autobus per presunta molestia | carabinieri indagano e ascoltano testimoni

A Palermo, un episodio di violenza su un autobus ha portato i carabinieri a intervenire. L’incidente si è verificato sul bus 124 in via Roma, dopo che una ragazza ha denunciato di essere stata molestata. Testimoni presenti sul mezzo hanno riferito di aver assistito a una discussione accesa tra alcuni passeggeri, che è poi sfociata in una rissa. I militari stanno ascoltando le persone coinvolte e cercando di chiarire cosa sia successo.

Rissa su Bus 124 a Palermo: Intervento dei Carabinieri dopo una Presunta Molestia. Palermo è stata teatro di un episodio di violenza a bordo dell’autobus 124 in via Roma, dove una rissa è scoppiata a seguito di una presunta molestia ai danni di una ragazza. L’uomo sospettato è stato portato in caserma dai carabinieri per gli accertamenti del caso, mentre le indagini sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e identificare eventuali complici. Dinamica dell’Episodio e Intervento delle Forze dell’Ordine. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di oggi, 16 febbraio 2026, a bordo dell’autobus della linea 124.🔗 Leggi su Ameve.eu Sasso contro un autobus Cotral in corsa: finestrino in frantumi, indagano i carabinieri Un episodio di vandalismo si è verificato a Frascati, dove un sasso ha colpito un autobus Cotral in movimento, frantumando un finestrino. Maxi rissa tra stranieri nel centro di Paternò: indagano i carabinieri Nella serata di ieri, nel centro di Paternò, si è verificata una rissa tra stranieri davanti a un’attività commerciale in piazza Regina Margherita, nei Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Prima la gita sulla neve, poi la scazzottata in pullman lungo l'A19: ventenne finisce in ospedale; Rissa sul pullman al ritorno dalla gita, ventenne in ospedale. Rissa sull’autobus a Palermo, i testimoni: Ha molestato una ragazzinaPALERMO – Rissa a bordo dell’autobus 124 nella zona di via Roma, a Palermo. Secondo il racconto di alcuni passeggeri un uomo avrebbe tentato di molestare una ragazzina. Qualcuno è intervenuto in ... livesicilia.it Molesta una ragazzina sull’autobus a Palermo, scoppia la rissaRissa a bordo dell’autobus 124 nella zona della via Roma. Secondo il racconto di alcuni passeggeri un uomo avrebbe tentato di molestare una ragazzina. Qualcuno è intervenuto in difesa della […] ... blogsicilia.it Molestie a una minorenne sull'autobus, scoppia la rissa: arrestato uomo a Palermo https://qds.it/molestie-ragazzina-autobus-via-roma-palermo-arrestato-uomo/ - facebook.com facebook Palermo, da un fallo nasce la violenta rissa durante partita di calcio: Daspo per 13 giocatori x.com