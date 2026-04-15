A 114 anni dal naufragio del Titanic, un giubbotto salvagente appartenuto a una delle sopravvissute, Laura Mabel Francatelli, sarà venduto all'asta. L’oggetto, considerato raro e di grande valore storico, potrebbe raggiungere una cifra vicina a mezzo milione di euro. La vendita rappresenta un’occasione unica per acquisire un pezzo legato a uno degli eventi più noti della storia marittima.

A 114 anni dal naufragio del Titanic, un oggetto straordinario sta per essere messo all’asta: il giubbotto salvagente indossato da Laura Mabel Francatelli, sopravvissuta alla tragedia del 15 aprile 1912. Si tratta dell’unico giubbotto di salvataggio appartenuto a un sopravvissuto del Titanic mai messo in vendita in oltre un secolo, un evento che la casa d’aste Henry Aldridge and Son di Devizes, nel Wiltshire, descrive come una opportunità irripetibile per i collezionisti. Il giubbotto, realizzato in sughero e tela, è stimato tra le 250mila e le 350mila sterline, circa 287mila e 402mila euro. L’asta si terrà sabato 18 aprile, a pochi giorni dalla cerimonia commemorativa organizzata a Southampton per onorare le oltre 1.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Titanic, il giubbotto della sopravvissuta della “scialuppa maledetta” all’asta: può valere quasi mezzo milione

Titanic D Deck Revealed — Inside the Lost Saloon of the Deep

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